EUA exigirão testes de drogas e álcool para estações estrangeiras de reparo de aeronaves

"Esta regra garantirá que esses funcionários sejam cobrados pelo mesmo nível alto de padrões de segurança, independentemente de onde estejam fisicamente localizados", afirmou o administrador da FAA, Mike Whitaker.

A regra, que exigirá que as estações de reparo enviem seus dados de testes eletronicamente para o USDOT, foi proposta em dezembro de 2023 pela FAA, e o Congresso exigiu que a agência implementasse suas disposições.

A FAA já avaliava a questão há décadas. Faz anos que sindicatos de aviação cobram testes para funções de manutenção terceirizadas a estações de reparo fora dos Estados Unidos.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes, John Samuelsen, disse no ano passado que a proposta fecharia "uma grande lacuna de segurança".

"Mecânicos de companhias aéreas na China e em outros países de baixo salário e baixos padrões que trabalham com aeronaves comerciais norte-americanas terão que passar por testes de drogas e álcool -- assim como os mecânicos daqui", disse, na época.

As companhias aéreas, que haviam dito anteriormente que leis trabalhistas e de privacidade em países estrangeiros poderiam entrar em conflito com as exigências de testes de drogas e álcool dos EUA, levantaram preocupações de que o governo talvez não conseguisse manejar as isenções e exceções enviadas. Afirmaram que a regra pode entrar em conflito com leis em Reino Unido, Irlanda, Alemanha, União Europeia, China, Cingapura, Peru, Japão, Chile, Brasil e outros países.