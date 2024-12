Rússia precisa estar pronta para combater a Otan na Europa na próxima década, diz ministro

"As atividades do Ministério da Defesa são baseadas em... garantir total prontidão para qualquer cenário a médio prazo, incluindo um possível conflito militar com a Otan na Europa na próxima década", disse Belousov a uma plateia, que incluía Putin, em seu ministério.

Belousov expôs uma série de mudanças e reformas que, segundo ele, são necessárias, "levando em conta a natureza de futuros conflitos militares".

Ele citou planos dos EUA de modernizar suas forças nucleares, a abertura de uma base de defesa antimísseis dos EUA na Polônia, os novos planos de prontidão de combate da Otan e os planos anunciados na cúpula da Otan para instalar mísseis de médio alcance dos EUA na Alemanha em 2026.

Ele disse que os EUA poderão em breve ter mísseis hipersônicos disponíveis que poderiam chegar a Moscou em oito minutos.

Putin afirmou na mesma reunião que o grande número de voluntários para o serviço militar está virando a maré da guerra na Ucrânia a favor de Moscou, com mapas sugerindo que seu Exército está avançando no ritmo mais rápido desde 2022.

"As tropas russas têm um controle firme sobre a iniciativa estratégica ao longo de toda a linha de contato. Somente neste ano, 189 centros populacionais foram liberados", disse.