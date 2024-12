Ex-chefe da Igreja Anglicana renúncia ao sacerdócio por condução de caso de abuso, diz imprensa

LONDRES (Reuters) - O ex-arcebispo George Carey renunciou ao cargo de sacerdote devido a alegações de que teria lidado mal com um caso de abuso sexual, informou a BBC nesta terça-feira, no mais recente escândalo a atingir a Igreja Anglicana nas últimas semanas.

A BBC disse que Carey deixou o cargo após a emissora entrar em contato com ele sobre as alegações de que permitiu que o padre David Tudor, que havia sido banido no final da década de 1980 por alegações de abuso sexual, retornasse ao ministério sob supervisão.

Carey, que foi o líder espiritual dos anglicanos em todo o mundo de 1991 a 2002, entrou em contato com a Diocese de Oxford em 4 de dezembro para entregar sua permissão para oficiar, segundo o jornal Telegraph.