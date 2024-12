Marinha tira do ar vídeo infame contra civis; Olsen deveria ser demitido

Atenção, senhor comandante, ensine a seus subordinados e faça que os dados constem nos cursos preparatórios e nos de altos estudos da Marinha: a maioria dos brasileiros — 60,1% — vivia com até um salário mínimo per capita por mês em 2022. Outros 31,8% tinham renda entre um e três mínimos per capita mensalmente. E apenas 8,1% recebiam mais três salários mínimos per capita todo mês. Os dados são extraídos da Síntese de Indicadores Sociais 2023, do IBGE.

Já que a Marinha nos protegeria de diabólicos sortilégios, enquanto ficamos enchendo a cara e fazendo bagunça, posso deixar o carrancudo comandante ainda mais bem informado: um em cada dez brasileiros ?— 10,8% da população (23,2 milhões de pessoas) viviam, em 2022, com até um quarto de salário mínimo per capita mensal, e 29,6% — 63,8 milhões de pessoas — com até meio salário mínimo per capita. Houve uma pequena melhora desde esse período, mas nada que mude o quadro.

Fizesse sentido a troca de papéis, caberia indagar se os que integram as Três Forças trocariam de lugar com os civis de verdade de que falo acima, não com aqueles da fantasia reacionária. Não é papel de um comandante militar fazer pressão o governo e contra o Congresso em momento em que é preciso rever o corte de gastos.

JOÃO CÂNDIDO

Olsen tem ido além de suas sandália -- ou de sua farda.

Enviou em abril deste ano carta à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados com críticas ao projeto de lei que inclui João Cândido, o Almirante Negro, no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O projeto já foi aprovado pelo Senado. Felisberto foi o líder da chamada "Revolta da Chibata". Embora a prática já fosse proibida em lei, oficiais brancos ainda puniam marinheiros negros com chibatadas. Pesquisem a respeito.

É curioso que o sr. Olsen, em nome da disciplina, se oponha à homenagem àquele que considera sedicioso, ignorando o motivo que estava na raiz da revolta, mas não se lembre de ser disciplinado quando se trata de espalhar a infâmia num vídeo. Ele tem dois chefes: o ministro da Defesa e o presidente da República. Não consultou nem a um nem a outro. Combate quem se revolta contra a chibata, mas põe o branco impecável de seu uniforme para detrair milhões de brasileiros.