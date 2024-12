Vídeo da Marinha tira Múcio da negociação do PL da aposentadoria militar

O governo federal enviou nesta terça-feira (17) o projeto de lei que reforma o sistema de previdência dos militares, englobando o estabelecimento de uma idade mínima de 55 anos para aposentadoria.

O vídeo foi feito em comemoração ao Dia do Marinheiro e contrapunha cenas de integrantes da Marinha em situações de perigo e de pessoas comuns em momentos de lazer.

Terminava questionando se a Marinha tinha "privilégios".

Divulgado num domingo, o material subiu nas redes sociais da Marinha um dia depois de uma reunião dos comandantes das Forças com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Alvorada.

Nessa reunião, os comandantes levaram a Lula uma contraproposta solicitando que apenas novos ingressantes na carreira militar tivessem idade mínima para se aposentar. O presidente prometeu avaliar o assunto e levou o tema ao titular da Fazenda, Fernando Haddad.

A repercussão negativa do vídeo, no entanto, irritou o presidente. Múcio também não gostou, porque não foi consultado sobre o assunto. O vídeo teve o aval do comandante da Marinha, almirante Marcos Olsen.