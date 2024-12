Gastos com saúde nos EUA se aproximaram de US$5 trilhões em 2023, segundo relatório do governo

Por Amina Niasse

NOVA YORK (Reuters) - Gastos com saúde nos Estados Unidos aumentaram 7,5%, chegando a 4,9 trilhões de dólares em 2023, impulsionados por um uso maior de serviços médicos, com o crescimento das adesões a planos de saúde privados, especialmente àqueles sob o Affordable Care Act (ACA), disseram os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) em um relatório nesta quarta-feira.

A agência, que supervisiona os planos Medicare para pessoas com 65 anos ou mais ou com deficiências, disse que os gastos com saúde ultrapassaram o crescimento econômico dos EUA. O aumento foi de 4,4%, ajustado pela inflação, contra crescimento do Produto Interno Bruto de 2,9% em 2023, segundo o relatório.