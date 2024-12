Sete chineses tentaram entrar na ilha de Guam durante teste de míssil dos EUA, dizem autoridades

Por Gerry Doyle

CINGAPURA (Reuters) - Sete cidadãos chineses foram presos acusados de entrar ilegalmente em Guam enquanto a Agência de Defesa de Mísseis dos Estados Unidos realizava um teste de interceptação usando um novo radar, afirmou a agência de Alfândega e Quarentena da ilha. A agência disse que pelo menos quatro das pessoas presas entre 10 e 11 de dezembro foram encontradas “próximas a uma instalação militar”. Guam tem muitos locais desse tipo, incluindo a Base da Força Aérea de Andersen, onde o teste foi conduzido no dia 10. “Espionar instalações militares dos EUA, especialmente aquelas com equipamentos de lançamento de mísseis, pode dar à China valiosas informações de inteligência”, afirmou na sexta-feira o Instituto para o Estudo da Guerra. Autoridades da ilha, localizada na Micronésia, no oeste do Oceano Pacífico, disseram que todos os chineses presos chegaram no mesmo barco, vindos de Saipan, e que uma investigação está sendo conduzida. O Ministério das Relações Exteriores da China não respondeu imediatamente a um pedido para que comentasse o tema. Os EUA planejam criar uma rede de defesa de mísseis em 16 locais ao redor da ilha, para deter eventuais ataques contra Guam. (Reportagem de Gerry Doyle)