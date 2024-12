Nicarágua estuda controle estatal sobre liderança de bancos privados

A proposta representa o mais recente endurecimento do controle estatal sobre o setor. No mês passado, a legislatura aliada de Ortega aprovou um projeto de lei que obriga os bancos a ignorar sanções contra nicaraguenses no país.

Dezenas de funcionários do governo Ortega, incluindo sua esposa e vice-presidente, Rosario Murillo, e vários de seus filhos, foram sancionados no exterior por supostas violações de direitos humanos durante a repressão de protestos contra o governo em 2018.

"Isso distorce totalmente o funcionamento do mercado", disse o economista Marco Aurelio Pena à agência de notícias local 100 Noticias. "Uma coisa é regular e supervisionar (os bancos), e outra é administrá-los de fato."

A expectativa é que o projeto de Ortega seja facilmente aprovado pela legislatura unicameral da Nicarágua. O texto se tornará lei assim que for publicada no diário oficial nacional.

(Por Gabriela Selser)