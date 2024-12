Novo governo francês é time reciclado de políticos experientes sem garantias de durabilidade

Os franceses foram "presenteados" às vésperas do Natal com a nomeação de um novo governo, liderado pelo primeiro-ministro centrista François Bayrou. O gabinete, composto por 35 ministros e secretários de Estado, conta com dois ex-premiês de esquerda, Manuel Valls e Élisabeth Borne, que depois de terem chefiado o poder Executivo para os presidentes François Hollande e Emmanuel Macron são considerados de direita pelas decisões tomadas à frente do país.

O Partido Socialista considerou as nomeações uma "provocação" e qualificou o elenco como de "direita extrema". Já o partido de extrema direita de Marine Le Pen vê o gabinete de Bayrou como "mais do mesmo".

A volta de Gérald Darmanin, poderoso ex-ministro do Interior agora titular da pasta da Justiça, é criticada por associações feministas por ele já ter sido investigado por pedir "favores sexuais" de mulheres em troca de acesso a programas sociais de habitação. As denúncias foram arquivadas.