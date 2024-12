Polícia dos EUA identifica suspeito em caso de mulher morta queimada em metrô de NY

A polícia disse que parece não ter havido nenhuma interação anterior entre o agressor e a vítima, que não foi identificada.

Zapeta está sob custódia. Ele foi preso em um trem do metrô na tarde de domingo e tinha um isqueiro no bolso, segundo a polícia.

Funcionários do metrô e policiais que estavam patrulhando a estação usaram extintores de incêndio para apagar as chamas que envolveram a mulher, que foi declarada morta no local.

"A depravação desse crime horrível está além da compreensão, e meu gabinete está empenhado em levar o criminoso à justiça", disse o promotor público do Brooklyn, Eric Gonzalez, nesta segunda-feira. "Esse ato de violência horrível e sem sentido contra uma mulher vulnerável sofrerá as mais sérias consequências."

(Por Jonathan Allen)