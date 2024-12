Trump mostra prévia de política externa combativa com ameaças ao Panamá e à Groelândia

No domingo, no entanto, Trump estava mais focado em fazer ameaças aos aliados dos EUA, como Panamá e Dinamarca, que controla a Groenlândia como território ultramarino.

Nas semanas anteriores, foi o Canadá que teve de lidar com suas provocações sugerindo que deveria se tornar o 51º Estado dos Estados Unidos.

Defensores da abordagem de Trump dizem que ele é apenas um entusiasta contundente das políticas de "América em Primeiro Lugar". Isso significa defender de forma direta os interesses americanos — econômicos ou outros — ao lidar com aliados, ignorando amplamente as consequências que esses aliados possam enfrentar.

"A ideia é que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o resto do mundo", disse Victoria Coates, uma alta funcionária de segurança nacional durante o mandato de Trump de 2017 a 2021.

"Por isso, ele analisa de forma objetiva quais são os interesses da América em qualquer situação."

No caso do Panamá, Trump afirmou que os Estados Unidos deveriam reafirmar o controle da importante via aquática da América Central porque o Panamá estava cobrando valores excessivos das embarcações para utilizá-la, alegação veementemente negada pelo presidente panamenho.