Banco do Japão debateu necessidade de cautela no aumento dos juros, mostram atas de outubro

TÓQUIO (Reuters) - Os diretores do Banco do Japão concordaram, em outubro, em continuar aumentando as taxas de juros se a economia crescer de acordo com suas previsões, mas alguns deles enfatizaram a necessidade de cautela em relação à incerteza sobre a política econômica dos Estados Unidos, segundo mostraram as atas de reuniões passadas e publicadas nesta terça-feira.

O debate destaca como os riscos econômicos no exterior, particularmente aqueles que envolvem as políticas do novo governo dos EUA, serão fundamentais para determinar quando o Banco do Japão aumentará os juros.

Embora a reunião de 30 e 31 de outubro tenha sido realizada antes da vitória de Donald Trump na eleição presidencial norte-americana do dia 5 de novembro, os membros do conselho do banco alertavam sobre a nova volatilidade do mercado e as possíveis grandes mudanças na política dos EUA como os principais riscos para as perspectivas, segundo a ata.