Doze pessoas morrem em explosão de fábrica de explosivos na Turquia, diz ministro

ISTAMBUL (Reuters) - Uma explosão atingiu uma fábrica de explosivos no noroeste da Turquia nesta terça-feira, matando 12 pessoas e ferindo quatro, disse o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, acrescentando que uma investigação foi iniciada.

A CNN Turquia exibiu imagens que mostravam uma bola de fogo e muita fumaça saindo do prédio da fábrica no momento da explosão, enquanto um vídeo posterior mostrava a estrutura metálica do prédio sendo destruída.

A explosão ocorreu em uma fábrica no vilarejo de Kavakli, na província de Balikesir, e a CNN citou o governador local dizendo que não havia suspeita de sabotagem.