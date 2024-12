Monitor global diz que fome está se espalhando pelo Sudão em guerra

LONDRES/CAIRO/DUBAI (Reuters) - A fome no Sudão se expandiu para cinco regiões e provavelmente se espalhará para outras cinco até maio, informou um órgão que monitora o tema em todo o planeta nesta terça-feira, enquanto as partes em guerra continuam interrompendo a ajuda humanitária necessária para aliviar uma das piores crises de subnutrição dos tempos modernos.

As condições de fome foram confirmadas em Abu Shouk e al-Salam, dois campos para pessoas desalojadas internamente em al-Fashir, a capital sitiada do estado de Darfur do Norte, bem como em duas outras áreas no estado de Kordofan do Sul, de acordo com o Comitê de Revisão da Fome do IPC (Classificação de Fases de Segurança Integrada).

O comitê também constatou que a fome, identificada pela primeira vez em agosto, persiste no campo de Zamzam, em Darfur do Norte.