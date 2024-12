Biden assina 50 projetos de lei e torna águia-de-cabeça-branca ave oficial dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou 50 projetos de lei na terça-feira que incluíram tornar a águia-de-cabeça-branca o pássaro oficial do país e um que impede os membros do Congresso norte-americano de receberem aposentadorias se forem condenados por crimes.

Biden também estabeleceu o primeiro padrão federal anti-trote para lidar com a violência e as mortes que ocorrem nos campi de ensino superior em todo o país. Ele também assinou um projeto de lei apoiado pela estrela de reality show e herdeira Paris Hilton, que responsabiliza os centros de tratamento e as instalações de atendimento aos jovens.

No início deste mês, Biden vetou legislação que adicionaria 66 juízes aos tribunais federais do país, comutou as sentenças de 37 de 40 presos federais no corredor da morte, convertendo-as em prisão perpétua sem liberdade condicional e emitiu um perdão total e incondicional para seu filho Hunter.