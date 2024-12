Jato Embraer cai no Cazaquistão com 67 pessoas

Procurada no Brasil, a Embraer prestou "sinceras condolências para as famílias, amigos, colegas e entes queridos afetados pelo ocorrido".

"Estamos acompanhando de perto a situação e continuamos totalmente empenhados em apoiar as autoridades competentes", afirmou a empresa.

AEROPORTO FECHADO

Aktau fica na margem oposta do Mar Cáspio em relação ao Azerbaijão e à Rússia. Sites de rastreamento de aviação comercial acompanharam o voo indo para o norte em sua rota programada ao longo da costa oeste antes que o curso não fosse mais registrado. Em seguida, ele reapareceu na costa leste, circulando próximo ao aeroporto de Aktau antes de se chocar contra a praia.

As autoridades de duas regiões russas adjacentes à Chechênia, Inguchétia e Ossétia do Norte, relataram ataques de drones na manhã de quarta-feira.

Um funcionário do aeroporto de Makhachkala, na Rússia, na costa leste do Mar Cáspio, o aeroporto mais próximo do local onde o voo desapareceu do rastreamento, disse à Reuters que ele havia sido fechado para o tráfego de entrada por várias horas na manhã de quarta-feira. A Reuters não conseguiu entrar em contato imediatamente com as autoridades do aeroporto de Grozny.