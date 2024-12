Rússia lança ataques "desumanos" no dia de Natal, diz Ucrânia

Meio milhão de pessoas na região de Kharkiv ficaram sem aquecimento, em temperaturas apenas alguns graus Celsius acima de zero, enquanto houve apagões na capital Kiev e em outros lugares.

"Hoje, (o presidente russo Vladimir) Putin escolheu deliberadamente o Natal para atacar. O que poderia ser mais desumano? Mais de 70 mísseis, incluindo mísseis balísticos, e mais de cem drones de ataque", disse ele.

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que realizou um "ataque maciço" contra o que, segundo ele, eram instalações críticas de energia que apoiavam o trabalho do "complexo militar-industrial" de Kiev. "O objetivo do ataque foi alcançado. Todas as instalações foram atingidas", afirmou a pasta em comunicado.

Os militares da Ucrânia disseram que suas defesas aéreas derrubaram 59 mísseis russos e 54 drones durante a noite e na manhã de quarta-feira.

Os ucranianos estavam comemorando seu segundo Natal na quarta-feira, de acordo com um novo calendário, em outro passo para apagar a influência russa.

A maioria dos ucranianos é formada por cristãos ortodoxos e a Igreja Ortodoxa independente da Ucrânia, criada em 2018, concordou em 2023 em se afastar do calendário juliano tradicional usado na Rússia, onde o Natal é em 7 de janeiro.