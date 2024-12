Emboscada deixa 14 policiais mortos na Síria

DAMASCO (Reuters) - Quatorze membros da polícia síria foram mortos em uma "emboscada" por forças leais ao governo deposto na zona rural de Tartous, informou o governo de transição na manhã desta quinta-feira, enquanto manifestações e um toque de recolher durante a noite em outros lugares marcaram a agitação mais generalizada desde a destituição de Bashar al-Assad, há mais de duas semanas.

O novo ministro do Interior da Síria disse no Telegram que 10 membros da polícia também foram feridos pelo que ele chamou de "remanescentes" do governo Assad em Tartous, prometendo reprimir "qualquer um que se atreva a minar a segurança da Síria ou colocar em risco a vida de seus cidadãos".

Mais cedo, a polícia síria impôs um toque de recolher durante a noite na cidade de Homs, informou a mídia estatal, depois de uma agitação ligada a manifestações que, segundo os moradores, eram lideradas por membros das comunidades religiosas muçulmanas xiitas e alauítas.