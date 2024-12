Ataque cibernético a sites oficiais na Itália é reivindicado por grupo de hackers pró-Rússia

MILÃO (Reuters) - Hackers atacaram cerca de dez sites oficiais da Itália no sábado, incluindo os sites do Ministério das Relações Exteriores e dos dois aeroportos de Milão, deixando-os temporariamente fora do ar, informou a agência de segurança cibernética do país.

O grupo de hackers pró-Rússia Noname057(16) reivindicou o ataque cibernético no Telegram, dizendo que os "russófobos da Itália recebem uma resposta cibernética bem merecida".

Um porta-voz da agência de segurança cibernética da Itália disse que era plausível que o chamado ataque de "negação de serviço distribuído" (DDoS) pudesse estar ligado ao grupo pró-Rússia.