Empresário morre atropelado pela escolta em treino de ciclismo no interior de SP

Um empresário tradicional do agronegócio que participava de um treino de ciclismo morreu depois de ser atropelado pelo veículo que fazia a escolta do pelotão neste sábado, 28, em Bebedouro, no interior de São Paulo.

A vítima é Francisco José Turchetto Santos, de 42 anos, que era CEO da JF Citrus Agropecuária. Francisco José é um dos filhos do empresário mineiro José Francisco dos Santos, detentor de companhias que atuam na citricultura, setor sucroenergético e construção civil.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu na estrada vicinal Fabiano Zacarelli, entre a cidade de Bebedouro e o distrito de Andes. O segurança que dirigia a caminhonete da escolta do grupo acabou atropelando cinco ciclistas, entre eles Francisco, o último do pelotão.