Acidente aéreo testa presidente interino da Coreia do Sul com dois dias no cargo

A desconcertante rotatividade no topo da quarta maior economia da Ásia e uma de suas democracias mais vibrantes deixou o governo em apuros quando o voo 7C2216 da Jeju Air bateu em um muro no Aeroporto Internacional de Muan no domingo, matando a maioria das 181 pessoas a bordo.

Choi visitou o local algumas horas após o acidente e declarou-o uma zona especial de desastre.

"O governo gostaria de oferecer suas sinceras condolências às famílias enlutadas e fará o possível para se recuperar desse acidente e evitar que ele se repita", disse ele.

Nos bastidores, membros dos gabinetes do governo ainda estavam procurando entender a cadeia de comando e como as declarações à imprensa seriam divulgadas, disseram à Reuters um porta-voz do ministério e quatro outros funcionários. Todos falaram sob condição de anonimato.

"Uma equipe de funcionários do Ministério dos Transportes e do Ministério da Segurança se reportará diretamente a Choi sobre o acidente aéreo de Muan nas próximas semanas", disse um porta-voz. "Quanto à forma como distribuiremos comunicados à imprensa sobre todas as suas agendas, ainda não decidimos."

Choi está liderando a equipe centralizada de controle de desastres em vez do primeiro-ministro, que normalmente estaria no comando com base em um manual preparado após o naufrágio da balsa Sewol em 2014, que matou 304 pessoas, e o esmagamento de uma multidão no Halloween de Itaewon, que matou 159 pessoas em 2022, disse um quarto funcionário.