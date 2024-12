Funeral de Jimmy Carter será realizado na Catedral Nacional de Washington em 9 de janeiro, diz New York Times

O democrata Carter tornou-se presidente em janeiro de 1977 após derrotar o presidente republicano Gerald Ford nas eleições de 1976. Sua presidência de um mandato foi marcada pelos acordos de Camp David de 1978 entre Israel e Egito, que trouxeram certa estabilidade ao Oriente Médio.

Ele passou sua longa carreira pós-presidencial dedicado ao trabalho humanitário, pelo qual recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Líderes mundiais e ex-presidentes dos EUA prestaram homenagem a um homem que eles elogiaram como compassivo, humilde e comprometido com a paz no Oriente Médio.

Uma carreata levará Carter de sua cidade natal, Plains, na Geórgia, para Atlanta, onde ficará em repouso no sábado e no domingo no Carter Presidential Center, segundo o Times. Em seguida, seu corpo será levado de avião para Washington no dia 6 de janeiro para repousar no Capitólio dos EUA, disse o Times. Após o serviço na catedral, Carter será levado de volta à Geórgia para ser enterrado.

(Reportagem de Jonathan Allen em Nova York)