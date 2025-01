Ex-militar e morador do Texas: quem era o suspeito de ataque nos EUA

O acusado serviu no Exército na ativa de 2006 a 2015. De acordo com informações publicadas pela emissora NBC News, Jabbar também serviu na reserva das forças armadas de 2015 a 2020. Ele foi destacado para o Afeganistão em 2009 e atuou como escriturário administrativo. O suspeito era sargento em 2020, quando foi dispensado com honras.

Registros criminais do Texas mostram que Jabbar já havia sido acusado em 2002 por furto qualificado. Ainda segundo detalhes obtidos pela NBC News, três anos depois, em 2005, ele foi autuado por dirigir com carteira de motorista inválida.

Em um vídeo publicado no YouTube em 2020, Jabbar disse que nasceu em Beaumont, no Texas. O homem detalhou ainda que trabalhou no mercado imobiliário depois de servir uma década nas forças armadas.

Familiares estariam em choque após a notícia. A reportagem da NBC cita uma mulher que se identificou como cunhada de Jabbar. Ela pediu para não ser identificada, mas disse que parentes no Texas ficaram em choque quando ouviram a notícia. "Não faz sentido nenhum", disse. "Ele é a pessoa mais legal que já conheci", acrescentou. "Eu realmente não sei o que aconteceu. Ele era um bom homem. Ele cuida dos filhos e de tudo", finalizou.

Bandeira de grupo terrorista foi encontrada no carro, diz polícia

Uma bandeira do grupo terrorista Estado Islâmico foi encontrada no carro de Jabbar, segundo a polícia. Armas e explosivos também foram localizados no veículo. Os investigadores trabalham para descobrir se o autor mantinha ligações políticas ou religiosas com a organização terrorista.