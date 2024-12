Presidente da China promete políticas econômicas mais proativas em 2025

PEQUIM (Reuters) - O produto interno bruto (PIB) da China em 2024 deverá ultrapassar 130 trilhões de iuanes (17,8 trilhões de dólares), disse o presidente chinês, Xi Jinping, nesta terça-feira em seu discurso de Ano Novo, acrescentando que o país implementaria políticas mais proativas para promover o crescimento em 2025.

A segunda maior economia do mundo teve dificuldades para apresentar uma recuperação robusta este ano, devido a uma prolongada crise no mercado imobiliário, ao aumento da dívida dos governos locais e à fraca confiança do consumidor, que prejudicaram o crescimento.

As exportações, um dos principais impulsionadores e um ponto positivo para a economia, podem ser ameaçadas por tarifas potencialmente mais altas quando o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, retornar à Casa Branca no final de janeiro.