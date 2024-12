Tesouro dos EUA diz que hackers chineses roubaram documentos em um "grande incidente"

De acordo com a carta, os hackers "obtiveram acesso a uma chave usada pelo fornecedor para proteger um serviço baseado em nuvem usado para fornecer suporte técnico remoto aos usuários finais dos Escritórios do Departamento do Tesouro (DO). Com acesso à chave roubada, o agente da ameaça conseguiu anular a segurança do serviço, acessar remotamente determinadas estações de trabalho de usuários do DO e acessar determinados documentos não classificados mantidos por esses usuários".

"Com base nos indicadores disponíveis, o incidente foi atribuído a um agente de Ameaça Persistente Avançada (APT) patrocinado pelo Estado chinês", diz a carta.

O Departamento do Tesouro disse que foi alertado sobre a violação pela BeyondTrust em 8 de dezembro e que estava trabalhando com a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura dos EUA (CISA, na sigla em inglês) e o FBI para avaliar o impacto do ataque.

Funcionários do Tesouro não responderam imediatamente a um e-mail solicitando mais detalhes sobre a invasão. O FBI não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário da Reuters, enquanto a CISA encaminhou as perguntas de volta ao Departamento do Tesouro.

"A China sempre se opôs a todas as formas de ataques de hackers", disse Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, em uma coletiva de imprensa na terça-feira.

Um porta-voz da Embaixada da China em Washington rejeitou qualquer responsabilidade pelo ataque, dizendo que Pequim "se opõe firmemente aos ataques de difamação dos EUA contra a China sem qualquer base factual".