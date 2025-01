Putin ordena que governo russo e Sberbank desenvolvam cooperação em IA com a China, diz Tass

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou que o governo e o maior banco do país, o Sberbank, desenvolvam cooperação com a China em inteligência artificial, informou a agência de notícias estatal Tass nesta quarta-feira.

As sanções ocidentais destinadas a restringir o acesso da Rússia a tecnologias de que precisa para sustentar sua guerra contra a Ucrânia fizeram com que os principais produtores mundiais de microchips interrompessem as exportações para a Rússia, limitando severamente suas ambições relacionadas à IA.

(Reportagem da Reuters)