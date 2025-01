7 mil mulheres se inscrevem no primeiro dia do alistamento militar feminino

O alistamento é voluntário. Sendo assim, a candidata pode desistir de integrar as Forças Armadas. No entanto, após a incorporação, o serviço passa a ser obrigatório.

O serviço militar terá duração de 12 meses. No entanto, segundo o Ministério da Defesa, o período pode ser prorrogado por até oito anos. As mulheres serão incorporadas na Marinha como marinheiros-recrutas, no Exército como soldados ou na Força Aérea como soldados de segunda-classe.

O alistamento militar feminino era inédito no Brasil. Segundo a Defesa, o objetivo da mudança é "aumentar, progressivamente, o número de mulheres recrutadas pelo Serviço Militar Inicial Feminino, atingindo o índice de 20% das vagas". Atualmente, as Forças Armadas possuem 37.000 mulheres, cerca de 10% de todo o efetivo.

Após a incorporação, as mulheres terão os mesmos direitos e obrigações que os demais soldados. Elas terão que participar, inclusive, de cursos de capacitação profissional em diversas áreas, promovidos pelo Projeto Soldado Cidadão. O treinamento físico será equivalente ao dos homens, com adaptações específicas para cada Força.

Ao final do período de serviço, as recrutas receberão o Certificado de Reservista e a Certidão de Tempo de Serviço. Enquanto reservistas, elas terão que se apresentar anualmente durante cinco anos após o licenciamento, visando manter o banco de dados atualizado. Em caso de mobilização, elas podem ser convocadas junto com os homens, conforme previsto na Lei do Serviço Militar.

O alistamento pode ser feito online ou presencialmente. Pela internet, a interessada pode acessar o site do Ministério da Defesa (clicando aqui) e fazer a inscrição. Presencialmente, é preciso ir até uma Junta de Serviço Militar em um dos municípios contemplados.