Homem armado mata 12 pessoas em uma pequena cidade de Montenegro

Em seguida, ele matou a tiros oito pessoas, incluindo duas crianças, em três outros locais, disse a promotora Andrijana Nastic.

As vítimas tinham ligações estreitas com o atirador, segundo a polícia. "Todas as vítimas eram seus padrinhos, amigos... o motivo ainda é desconhecido", disse o diretor da polícia nacional, Lazar Scepanovic.

Foi o segundo tiroteio em menos de três anos na mesma cidade, 38 km a oeste da capital Podgorica. Em agosto de 2022, um homem armado matou 10 pessoas, incluindo duas crianças, antes de ser morto a tiros.

Martinovic foi encurralado por policiais perto de sua casa na cidade e tentou se matar, depois morreu de seus ferimentos a caminho do hospital na madrugada de quinta-feira, disse o ministro do Interior, Danilo Saranovic.

"Quando ele viu que estava em uma situação desesperadora, tentou o suicídio. Ele não sucumbiu aos ferimentos no local, mas durante o transporte para o hospital", disse Saranovic à emissora estatal de Montenegro, RTCG.

Havia poucas pessoas nas ruas de Cetinje nesta quinta-feira e todos os locais públicos estavam fechados.