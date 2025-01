Sem risco de prisão, Trump conhecerá sua sentença no escândalo Stormy Daniels pouco antes da posse nos EUA

Após meses de recursos e sua vitória na eleição presidencial de 5 de novembro, a equipe de Trump não conseguiu anular o veredicto histórico com base na imunidade presidencial. A imunidade havia sido ampliada em 1º de julho por decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos.

Sob intensa pressão política, o juiz Merchan adiou várias vezes, desde 30 de maio, o pronunciamento da sentença.

Na noite de sexta-feira, Trump criticou em sua rede Truth Social o que chamou de "ataque político ilegítimo, que não passa de uma farsa", e voltou a atacar o juiz Merchan, a quem classificou como um "partidário extremista" sem "respeito pela Constituição".

A decisão do magistrado de prosseguir com o processo penal "é um ataque direto à decisão da Suprema Corte sobre a imunidade", afirmou mais cedo em comunicado Steven Cheung, porta-voz de Trump, denunciando as "caças às bruxas" supostamente conduzidas pela administração de Joe Biden.

Caso Stormy Daniels é inédito na história norte-americana

Os advogados de Trump ? já indicados como futuros ocupantes de altos cargos no Departamento de Justiça ? apresentaram, no outono (primavera no hemisfério sul), mais um recurso contra o veredicto de Manhattan, alegando o status presidencial de seu cliente. Porém, o recurso foi rejeitado.