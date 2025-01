Cirurgião-geral dos EUA pede alertas sobre câncer em rótulos de bebidas alcoólicas

WASHINGTON (Reuters) - As bebidas alcoólicas deveriam conter um rótulo alertando os consumidores sobre os riscos de câncer, disse o cirurgião-geral dos Estados Unidos em um comunicado nesta sexta-feira, observando que o consumo aumenta o risco de desenvolver câncer de mama, cólon, fígado e outros tipos.

O cirurgião-geral dos EUA, Vivek Murthy, também solicitou que as diretrizes sobre os limites de consumo de álcool fossem reavaliadas para que as pessoas pudessem pesar o risco de câncer ao decidir se ou quanto beber, junto com os avisos atuais sobre defeitos congênitos e deficiências ao operar máquinas.

As ações de fabricantes de bebidas alcoólicas listadas nos EUA caíram entre 1% e 2% nas negociações do pré-mercado, com a Brown-Forman Corp liderando as quedas.