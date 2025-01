Incêndio em mercado na China deixa 8 mortos e 15 feridos

XANGAI (Reuters) - Um incêndio em um mercado na província de Hebei, no norte da China, matou oito pessoas e feriu 15, informou a televisão estatal CCTV neste sábado.

As autoridades estavam investigando a causa do incêndio na cidade de Zhangjiakou, que foi apagado pouco mais de uma hora depois de ter começado, por volta das 8h40 (horário local), acrescentou a emissora.

Enormes nuvens escuras de fumaça pairavam sobre o mercado no distrito de Qiaoxi da cidade, segundo vídeos postados por outras mídias no site de microblogs Weibo da China, juntamente com grandes chamas.