Investigadores da Coreia do Sul pedem que presidente em exercício facilite prisão de Yoon

SEUL (Reuters) - Investigadores sul-coreanos pediram novamente neste sábado que o presidente em exercício do país ordene que o serviço de segurança presidencial cumpra o mandado de prisão contra o presidente que sofreu impeachment, Yoon Suk Yeol.

Na sexta-feira, o serviço de segurança e tropas militares impediram procuradores de prender Yoon Suk Yeol após um impasse que durou seis horas no complexo do político. O mandado de prisão se refere à declaração de lei marcial que foi feita por ele no mês passado.

O Gabinete de Investigações de Corrupção de Altas Autoridades, responsável pelo caso, afirmou neste sábado que pediu novamente ao presidente em exercício, Choi Sang-mok — ministro das Finanças do país — que solicite ao serviço de segurança cooperação para o cumprimento do mandado.