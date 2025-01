UBS investiga contas no Credit Suisse ligadas ao nazismo

O UBS disse que estava trabalhando com o ombudsman independente Neil Barofsky, um ex-promotor dos EUA que já havia sido contratado pelo Credit Suisse para analisar a questão, para liderar uma revisão destinada a abordar o legado de contas ligadas aos nazistas mantidas em bancos predecessores do Credit Suisse.

"O UBS está empenhado em contribuir para uma avaliação completa das contas herdadas ligadas aos nazistas", disse o banco em um comunicado. "Desde que adquirimos o Credit Suisse (...), tornamos uma prioridade garantir que a revisão seja completa e abrangente."

Barofsky disse ao Senado que sua equipe de investigadores espera divulgar um relatório final no início de 2026, acrescentou a reportagem do Journal.

O Credit Suisse encomendou sua investigação após alegações feitas em 2020 pelo Simon Wiesenthal Center, uma organização judaica de direitos humanos que ensina as lições do Holocausto, de que o banco mantinha contas potencialmente ligadas aos nazistas e não as divulgou.

