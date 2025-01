Quem é Tacitus, que diz ter aberto live para ver a morte de delator do PCC

Em dezenas de e-mails enviados a desembargadores, juízes, procuradores de Justiça, promotores, policiais civis e federais, defensores públicos e jornalistas, Tacitus se apresenta como "vítima" de Gritzbach. O empresário teria ajudado dois investigadores de polícia a roubarem R$ 6 milhões de duas casas-cofre que pertenceriam a Tacitus.

Tacitus enviou mensagens para Gritzbach

Antes do homicídio, Tacitus mandou mensagens para Gritzbach, ameaçando matá-lo, caso não recebesse o dinheiro de volta. A última delas foi enviada em 1º de outubro de 2024. O empresário respondeu com xingamentos e palavrões. A reportagem teve acesso ao conteúdo.

No mês seguinte, 8 de novembro, Gritzbach foi fuzilado no aeroporto. No mesmo dia do assassinato, Tacitus enviou e-mails a autoridades com foto do corpo do empresário no terminal 2. E escreveu na legenda: "agradeço a todos pela colaboração". Na mesma mensagem, afirmou que criou uma live para acompanhar ao vivo o assassinato do rival.

No dia seguinte ao crime, Tacitus mandou e-mail à delegada Ivalda Aleixo, diretora do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), responsável pela investigação da morte de Gritzbach. E alertou: "Resolva logo esse caso. Ele será repassado para os federais".

Operação da PF foi batizada de Tacitus

A mensagem para a diretora do DHPP não soou como fraude. Tacitus acertou em cheio. A PF e o MP-SP deflagraram, em 17 de dezembro, a Operação Tacitus, batizada com o apelido dele, e prenderam cinco policiais civis, um advogado e dois empresários delatados por Gritzbach por corrupção e envolvimento com o PCC.