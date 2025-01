Congresso dos EUA se reunirá para certificar eleição de Trump quatro anos após tumulto no Capitólio

Resultados não oficiais mostram Trump ganhando 312 votos no Colégio Eleitoral contra 226 de Kamala. O Partido Republicano também conquistaram a maioria no Senado e mantiveram uma maioria estreita na Câmara dos Deputados, o que dará a Trump margem de manobra para implementar sua agenda de cortes de impostos e repressão aos imigrantes que vivem no país ilegalmente quando ele tomar posse em 20 de janeiro.

Trump também disse que planeja perdoar algumas das mais de 1.500 pessoas acusadas de participar do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, quando uma multidão entrou em confronto com a polícia, quebrando janelas e portas e gritando "Enforquem Mike Pence", referindo-se ao então vice-presidente de Trump, em uma tentativa fracassada de impedir o Congresso de certificar a vitória do presidente democrata Joe Biden.

Na confusão de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio, os manifestantes ultrapassaram as barricadas da polícia, agredindo cerca de 140 policiais e causando mais de 2,8 milhões de dólares em danos. Vários policiais que lutaram contra os manifestantes morreram nas semanas que se seguiram, alguns por suicídio.

Como resultado da violência daquele dia, o Congresso aprovou uma legislação no final de 2022 reforçando as proteções para garantir que o processo de certificação seja administrado de forma legal.

Muitas das mudanças foram diretamente em resposta às ações de Trump que antecederam e incluíram o dia 6 de janeiro de 2021.

Por exemplo, a nova lei deixa claro que o papel do vice-presidente é em grande parte cerimonial.