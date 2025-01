Zelenskiy diz que quase 15.000 russos foram mortos na região de Kursk

(Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta segunda-feira que a Rússia sofreu baixas pesadas em cinco meses de combates contra as forças ucranianas na região de Kursk, no sul da Rússia, com quase 15.000 mortos.

"Durante a operação de Kursk, o inimigo já perdeu 38.000 de seus soldados somente nessa direção, sendo que quase 15.000 dessas perdas são irreversíveis", disse Zelenskiy em um discurso noturno por vídeo.

Zelenskiy não ofereceu nenhuma prova dos números que citou sobre as baixas russas.