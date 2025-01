Cineasta que fez filme sobre protestos contra restrições da Covid na China é condenado à prisão

Por Laurie Chen

PEQUIM (Reuters) - Um diretor chinês que fez um filme sobre as manifestações do "papel branco" de 2022 contra as restrições impostas pela China para combater a Covid-19 foi condenado a três anos e meio de prisão por um tribunal de Xangai nesta semana, disse seu ex-advogado.

Nos protestos, as pessoas seguraram folhas de papel brancas em branco como um símbolo de desafio contra os esforços do governo para censurar as críticas à política de combate à Covid-19.