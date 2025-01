Israel diz que nenhum tribunal estrangeiro emitiu mandados contra reservistas

"Acreditamos que se trata de muita atividade de propaganda em geral e que ela é patrocinada por entidades, um número muito baixo de entidades, que têm conexões diretas com organizações terroristas", disse.

O fundador da Fundação Hind Rajab, Dyab Abou Jahjah, publica mensagens na plataforma de rede social X prometendo mover ações legais contra soldados israelenses e pedindo ajuda para identificá-los. Ele também publicou mensagens de apoio ao movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã, considerado uma organização terrorista por muitos países ocidentais.

O grupo não respondeu a um pedido de comentário em um primeiro momento.

O caso no Brasil atraiu grande atenção em Israel, ressaltando o temor de que indivíduos além do governo e da liderança militar possam ser envolvidos na questão dos crimes de guerra, principalmente por meio de publicações nas redes sociais.

O Exército israelense alertou os reservistas que eles poderiam ser presos no exterior por causa de supostos crimes de guerra em Gaza, de acordo com documentos publicados pela imprensa israelense. O jornal de esquerda Haaretz disse que foram apresentadas queixas contra soldados israelenses na África do Sul, Bélgica, França e Brasil.

No entanto, Rubens Becak, professor de direito da Universidade de São Paulo, disse que nem sempre é fácil para países terceiros responderem a ações desse tipo.