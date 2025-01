Trump Jr. visitará Groenlândia após seu pai reiterar interesse na ilha

Por Stine Jacobsen e Jacob Gronholt-Pedersen

COPENHAGUE/WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump Jr. deve visitar a Groenlândia nesta terça-feira, depois que seu pai, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, novamente expressou interesse em obter o controle sobre a vasta ilha do Ártico.

Trump, que assumirá o cargo em 20 de janeiro, sinalizou que adotaria uma política externa sem se prender a sutilezas diplomáticas, ameaçando assumir o controle do Canal do Panamá e declarando no mês passado que o controle da Groenlândia pelos EUA é uma "necessidade absoluta"