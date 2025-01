Trump não descarta possibilidade de usar força para tomar Canal do Panamá e Groenlândia

CANADÁ DIZ: "NUNCA RECUAREMOS"

A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, disse no X: "Os comentários do presidente eleito Trump mostram uma completa falta de compreensão do que faz do Canadá um país forte. Nossa economia é forte. Nosso povo é forte. Nunca recuaremos diante de ameaças."

O principal diplomata do Panamá também rebateu a ameaça do novo líder dos EUA de retomar a principal hidrovia global, que os EUA construíram e possuíam antes de entregar o controle à nação centro-americana em 1999.

"As únicas mãos que controlam o canal são as panamenhas e é assim que continuará a ser", disse o ministro das Relações Exteriores, Javier Martinez-Acha, nesta terça-feira.

O embaixador Daniel Fried, diplomata aposentado dos EUA, atualmente no think tank Atlantic Council, disse que os comentários de Trump pintaram uma imagem do poder nacional como expansão territorial e o comparou a um "imperialista do século XIX".

A tomada da Groenlândia, disse Fried, "destruiria a Otan, porque nos tornaria iguais a Vladimir Putin", presidente da Rússia.