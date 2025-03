Maioria dos norte-americanos considera ações de Trump na economia muito erráticas, diz Reuters/Ipsos

Quase 80% dos republicanos que participaram da pesquisa de dois dias disseram concordar com uma declaração de que as ações de Trump na economia "serão recompensadas a longo prazo", um sinal de que muitas pessoas do partido de Trump têm fé em suas políticas, mesmo que estejam nervosas com os efeitos a curto prazo.

Quarenta e um por cento dos entrevistados em geral -- e apenas 5% dos democratas -- disseram que as políticas de Trump acabariam compensando.

A pesquisa entrevistou 1.422 adultos norte-americanos em todo o país e teve uma margem de erro de 3 pontos percentuais para todos os entrevistados.