Bolsonarismo explora sucesso de Frei Gilson para ganhar força com católicos

Ele declarou que parlamentares religiosos não têm político de estimação. Mas acrescentou que, ao atacar um frei que prega valores cristãos, a esquerda reforça a posição de que defende o aborto e outras pautas reprovadas por evangélicos e católicos.

Pesquisas de intenção de voto mostram que Bolsonaro tem maior força no campo evangélico do que no católico. Não à toa, o ex-presidente teve facilidade durante a campanha da reeleição para visitar igrejas evangélicas pelo país para pedir voto ao lado de Michelle Bolsonaro (PL).

Ele também conta com aliados evangélicos influentes. No domingo, Bolsonaro faz manifestação no Rio e subirá num carro de som contratado por Silas Malafaia. O pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo é a pessoa que organiza os atos políticos do ex-presidente.

A direita tenta ganhar força entre os católicos em momento de queda de aprovação de Lula. Em meio a uma diminuição geral da aprovação do presidente petista, o último Datafolha mostra que o governo sofreu um baque neste eleitorado: de 42% para 28%.