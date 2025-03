Carney toma posse como premiê do Canadá e diz que pode trabalhar com Trump

Carney disse que visitaria Londres e Paris na próxima semana. O Canadá tem procurado reforçar as alianças na Europa à medida que suas relações com os Estados Unidos pioram para níveis sem precedentes.

Carney derrotou rivais no domingo em uma disputa para se tornar líder do Partido Liberal, que está no poder. Ele substitui Trudeau, que passou mais de nove anos no cargo.

A ex-ministra das Finanças Chrystia Freeland, cuja surpreendente renúncia em dezembro passado desencadeou uma crise que ajudou a derrubar Trudeau, será a ministra dos Transportes.

Carney, ex-presidente do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra, argumentou com sucesso que sua posição de "outsider" com um histórico de enfrentamento de crises significava que ele era a melhor pessoa para enfrentar Trump, que falou várias vezes sobre anexar o Canadá.

"Nunca, jamais, de forma alguma, seremos parte dos Estados Unidos", disse.

O gabinete nomeado por Carney não permanecerá no cargo por muito tempo, já que os membros do Partido Liberal dizem que ele convocará uma eleição antecipada nos próximos dias. Se ele mudar de ideia, os partidos de oposição dizem que se unirão para derrubar o governo liberal minoritário em um voto de confiança no final de março.