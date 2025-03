Senado dos EUA aprova projeto de lei para evitar paralisação do governo

A Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, aprovou a medida no início da semana, mantendo as despezas estáveis em cerca de US$6,75 trilhões no ano fiscal que termina em 30 de setembro.

Os democratas expressaram indignação com o projeto de lei, que cortará os gastos em cerca de US$ 7 bilhões e que, segundo eles, não fará nada para impedir a campanha de Trump de suspender as despezas obrigatórias do Congresso e reduzir dezenas de milhares de empregos.

Essas medidas surgem em um momento em que Trump está envolvido em uma guerra comercial com alguns dos aliados mais próximos dos EUA, o que provocou uma grande liquidação de ações nesta semana e elevou as preocupações com uma recessão.

DEMOCRATAS CONTRA SCHUMER

A manobra de Schumer causou comoção no Partido Democrata e expôs as divisões de seus membros sobre como enfrentar Trump enquanto estão em minoria.

"Quando o líder da minoria no Senado trai você, a única opção é retomar o partido e o país com ativistas de base nos distritos azuis e vermelhos, para defender a Constituição e nossa democracia", disse o representante democrata Ro Khanna em uma publicação nas redes sociais.