Tornados atingem EUA e matam pelo menos 13 pessoas no Arkansas e no Missouri

Por Rich McKay

ATLANTA (Reuters) - Pelo menos 13 pessoas morreram no Arkansas e Missouri após uma série de tornados atingir o Centro-Oeste e o Sudeste dos EUA durante a noite, deixando um rastro de destruição que ainda estava sendo avaliado neste sábado, disse a polícia.

Vinte e seis tornados foram relatados -- mas não confirmados -- na noite de sexta-feira e no início do sábado, quando um sistema de baixa pressão provocou fortes tempestades em partes do Arkansas, Illinois, Mississippi e Missouri, disse David Roth, meteorologista do Centro de Previsão do Tempo do Serviço Nacional de Meteorologia.