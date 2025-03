É preciso defender a democracia todos os dias, diz Lula

Nos 40 anos da redemocratização, completados hoje, o presidente Lula (PT) afirmou que é preciso defender a democracia "todos os dias daqueles que, ainda hoje, planejam a volta do autoritarismo".

O que aconteceu

Há 40 anos, José Sarney tomava posse, dando início à Nova República. Foi o primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura militar no país.

Lula publicou um texto em suas redes sociais para celebrar a data. O presidente disse que "15 de março de 1985 será lembrado como o dia em que o Brasil marcou o reencontro com a democracia". "O presidente José Sarney governou sob a constante ameaça dos saudosos da ditadura, mas com extraordinária habilidade e compromisso político criou as condições para que escrevêssemos a Constituição Cidadã de 1988, e mudássemos a história do Brasil", afirmou.