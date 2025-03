Papa Francisco é visto em hospital pela 1ª vez em imagem divulgada pelo Vaticano

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Vaticano divulgou neste domingo a primeira imagem do Papa Francisco no hospital desde que o pontífice de 88 anos começou o tratamento para pneumonia dupla.

O papa foi internado no hospital Gemelli de Roma em 14 de fevereiro, com uma infecção respiratória grave que tem exigido tratamento contínuo. Ele não foi visto em público desde então.

Francisco é retratado de costas na imagem, sentado em uma capela no hospital. O Vaticano disse que o papa celebrou a missa com outros padres na capela neste domingo.