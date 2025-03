PL, PP, PSD e União Brasil apoiam anistia a condenados do 8/1, diz Sóstenes

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou à coluna que PP, União Brasil e PSD estão apoiando o projeto de lei de anistia aos condenados do 8 de Janeiro, além do seu próprio partido.

Ele calcular ter 260 votos a favor do projeto, 3 a mais do que os 257 necessários para sua aprovação. A meta, no entanto, é chegar a 308 votos, quórum de Proposta de Emenda Constituição (PEC).

O objetivo é dar um recado caso o projeto seja aprovado e o Supremo Tribunal Federal (STF) decida declarar a anistia inconstitucional.