Governo trabalha com setor privado para tentar reverter taxas dos EUA sobre aço, diz Lula

BRASÍLIA (Reuters) - O governo brasileiro trabalha junto com o setor privado para tentar reverter as sobretaxas aplicadas pelos Estados Unidos às exportações de aço e alumínio do Brasil para os EUA, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista publicada nesta quarta-feira, acrescentando que as tarifas não são boas para nenhum dos lados.

"Para produzir aço aqui, importamos carvão siderúrgico dos EUA. A indústria norte-americana, por sua vez, depende de nosso aço semiacabado. Não há por que atrapalhar essa relação que funciona tão bem. Por isso, estamos trabalhando em conjunto com o setor privado para mostrar que essas medidas precisam ser revertidas e que a razão deve voltar a falar mais alto", disse Lula em entrevista por e-mail ao jornal O Povo, de Fortaleza.

Desde o dia 12 deste mês os Estados Unidos passaram a aplicar uma tarifa de 25% sobre todo aço e alumínio que chega ao país. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os EUA, ficando atrás apenas do Canadá.