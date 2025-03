Missão da ONU não pode ser alternativa a soldados estrangeiros, diz Zelenskiy

(Reuters) - A Ucrânia não considera uma missão da ONU uma alternativa ao envio de um contingente de tropas estrangeiras ou garantias de segurança para acabar com a guerra com a Rússia, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, nesta sexta-feira.

"Com todo o respeito, a ONU não nos protegerá da ocupação ou do desejo de Putin de voltar", afirmou Zelenskiy em uma entrevista coletiva conjunta com o presidente tcheco, Petr Pavel, em Kiev.

(Reportagem de Yuliia Dysa)